الأمم المتحدة: تعرض مئات المدنيين للتعذيب أثناء الاحتجاز لدى القوات الروسية

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية مارست التعذيب بحق مئات المدنيين منذ انطلاق الغزو الشامل لأوكرانيا.

ووثق المكتب 864 حالة لأشخاص احتجزهم الروس، معظمهم في الأراضي المحتلة من أوكرانيا، منذ بداية الحرب في فبراير 2022 وحتى مايو 2023.

وقالت ماتيلدا بوجنر، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، وهي تتحدث من أوكرانيا للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن جميعهم تقريبا أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب.

وقالت بوجنر: "اشتركت القوات المسلحة الروسية وسلطات إنفاذ القانون والسجون في تعذيب المحتجزين المدنيين وإساءة معاملتهم على نطاق واسع. وإضافة إلى ذلك، قالت إن الأمم المتحدة "وثقت إعدام 77 مدنيا بإجراءات موجزة أثناء احتجازهم تعسفيا من قبل الاتحاد الروسي".

وعلى الجانب الأوكراني، وثق المكتب 75 حالة لمدنيين محتجزين، أبلغ معظمهم أيضا عن سوء المعاملة والتعذيب.

يشار إلى أن المكتب لا يعتد إلا بالحالات التي يتمكن فيها من توضيح الظروف بنفسه. وقالت بوجنر إن الأعداد الحقيقية للمدنيين المحتجزين قد تكون أكثر من الضعف.