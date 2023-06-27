المرصد السوري: مقتل 8 مسلحين في غارات جوية روسية على ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثمانية عناصر من "لواء حمزة" التابع لهيئة تحرير الشام المعارضة في قصف جوي روسي على منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى، على منطقة تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا، والتي تعرف بمنطقة خفض التصعيد، استهدفت مقرا عسكريا تابعا لـ هيئة تحرير الشام بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأشار إلى أن الطيران الحربي الروسي استهدف بـسبع غارات جوية محيط قرية سرجة بمنطقة جبل الزاوية، تزامناً مع غارة جوية استهدفت محيط جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.

ووفق المرصد، قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار، محيط بلدة البارة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، على مقربة من النقطة التركية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب المرصد، يرتفع إلى 23 عدد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة خفض التصعيد خلال العام الحالي.