أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، تفقدت خلالها سوق الخضار ومحال بيع اللحوم بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة حركة السلع والتأكد من توافرها بالأسعار المقررة.

وفي بيان أصدرته محافظ دمياط اليوم، أكدت فيه التواصل مع البائعين، وضرورة الإعلان عن أسعار السلع واللحوم أمام المواطنين، وعدم المغالاة فيها، والالتزام بالذبح في المجازر واتباع الاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة اللحوم المعروضة، موجهة تعليماتها إلى الوحدات المحلية في قرى ومدن ومراكز دمياط، بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات متواصلة لمتابعة تلك المنظومة وإحكام الرقابة عليها، مؤكدة التعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، للتأكد من سلامة اللحوم والسلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.