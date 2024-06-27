محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت لتقنين 140 طلب مباني على أراضي الدولة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محضر لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الأملاك،وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بعد مراجعة وفحص اللجنة لـ140 طلب مباني، بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في 29 طلب تظلم مقدم من المواطنين منها 28 طلب لأراضي مبانٍ وطلب لأراض زراعية وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم.

زناقشت اللجنة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.