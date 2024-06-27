إلغاء قطارات النوم من برلين إلى باريس وبروكسل لأسابيع

تقرر إلغاء رحلات قطارات النوم التي تتحرك من برلين إلى باريس وبروكسل اعتبارا من منتصف أغسطس المقبل إلى نهاية أكتوبر بسبب أعمال إنشاء على شبكة السكك الحديد في ألمانيا وفرنسا.

وتقول شركة السكك الحديد النمساوية (أو بي بي) بتشغيل الخط.

كما سيتوقف قطار النوم بين فيينا وباريس جراء أعمال الإنشاء.

وقالت السكك الحديد النمساوية في بيان إنه سيتم إيقاف هذه الخطوط بين 12 أغسطس إلى 25 أكتوبر. وأضافت أن التذاكر لم تباع لتلك الخطوط في الفترة المذكورة.

وبدأت الخدمة المسائية بين برلين وباريس في ديسمبر الماضي وسط إحياء أوسع لقطارات النوم الأوروبية.

وكانت شركة السكك الحديد النمساوية خططت في البداية لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع من برلين إلى باريس. غير أنه جرى عرض عدد أقل من الرحلات مؤخرا.