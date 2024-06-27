موسى أبو مرزوق: نتنياهو يريد توسيع جبهات القتال لتوريط أمريكا

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد توسيع جبهات القتال لتوريط الولايات المتحدة الأمريكية، وإدخالها في مواجهات مباشرة.

ونوه «أبو مرزوق»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة «ستخسر كثيرًا» إذا دخلت هذه الحرب.

ولفت إلى أن «الإدارة الأمريكية لا تريد توسيع الصراع وتريد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، لكنها في نفس الوقت ملزمة بأمن إسرائيل وتزودها بكل أدوات القتل».

وأشار إلى أن «زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، تأتي مخالفة لما يريده نتنياهو، والذي يسعى لمخاطبة الكونجرس في الأيام المقبلة».

وأفاد بأن «نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب لهدف سياسي وهو البقاء في الحكم وعدم دخوله السجن؛ بسبب الفساد الذي يمارسه في حكم إسرائيل».