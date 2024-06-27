السفارة الأمريكية في بيروت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

جددت السفارة الأمريكية في بيروت تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، في ظل وجود بيئة أمنية «معقدة» قد تشهد «تغييرًا سريعًا».

ودعت مواطنيها في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، إلى مراجعة إرشادات السفر الحالية للبنان، وعلى وجه الخصوص المُلخص القطري الذي يشير إلى أن «الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين ضد اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح المفاجئ».

وناشدت الرعايا الأمريكيين المتواجدين في لبنان تجنب السفر إلى جنوب البلاد، أو منطقة الحدود اللبنانية السورية، أو مستوطنات اللاجئين.

وفي وقت سابق، أوصت السفارة الروسية في بيروت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان، وذلك في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت السفارة في بيان مقتصب، نقله موقع «النشرة» اللبناني: «نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد».

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.