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أعداد جريدة الشروق
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تركيا والمغرب توقعان اتفاقيتين في مجال الطاقة والتعدين

د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:53 م

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتين بين تركيا والمغرب في مجالي الطاقة والتعدين.

وأوضحت الوزارة التركية، في بيان، أن بيرقدار، عقد لقاءات فردية ومشتركة مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في إطار زيارته الرسمية للمملكة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الجانبين وقعا على اتفاقيتين في مجال الطاقة والتعدين تهدفان إلى تحسين العلاقات الثنائية في مجالات الطاقات المختلفة وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وذكر الوزير بيرقدار، في البيان، أن البلدين اتخذا خطوة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار إلى تمتع المغرب بإمكانات جدية في مجال الطاقات المتجددة.

وأكد بيرقدار، أن تركيا تتمتع بقدرة كبيرة على شراء الغاز الطبيعي المسال بالاستثمارات التي تستثمرها في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن تركيا والمغرب يتمتعان بعلاقات تجارية قوية للغاية، وأن الجانبين سيعملان على تعزيزها إلى أبعد من ذلك عبر المشاريع المشتركة الممكنة في المستقبل.

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