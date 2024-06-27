محافظ الشرقية: تنفيذ 3558 مشروعا تنمويا بتكلفة 64 مليار و100 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى العام الجاري تم تنفيذ 3558 مشروع في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق والكباري- الصحة – الكهرباء – الشباب والرياضة – الإسكان - التموين - الطب البيطري - المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري) بتكلفة 64 مليار و100 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن قرى ومراكز ومدن المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت طفره هائلة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعروا بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات في مختلف المجالات بما يحقق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لجميع فئات المجتمع.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2251 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 47 مليار و200 مليون جنيه بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.