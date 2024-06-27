التحالف الدولي يسقط طائرة مسيّرة شرق سوريا

أسقطت قوات "التحالف الدولي" طائرة مسيّرة للمجموعات الموالية لإيران، كانت تحلق ليل الأربعاء/ الخميس في أجواء قرية حويجة التابعة لمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم: "قوات التحالف الدولي استقدمت عقب العملية رتلاً عسكرياً وحاصرت القرية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي في الأجواء لرصد التحركات".

وأشار المرصد إلى أن الدفاعات الجوية في قاعدة التنف الأمريكية، التي تقع على بعد 55 كيلومترا في منطقة مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، تصدت يوم السبت الماضي لطائرة مسيرة دخلت أجواء المنطقة من الجهة الشرقية حيث كانت تحاول استهداف القاعدة، مما أدى إلى تدميرها.