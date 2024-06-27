الحكومة الهندية الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات تاريخية في الموازنة

قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو، إن الحكومة الجديدة تعتزم الإعلان عن إجراءات مهمة في أول موازنة لها في إطار سعيها لدفع الاقتصاد إلى المستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيسة قالت في جلسة مشتركة بالبرلمان اليوم الخميس " بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، سوف يتم اتخاذ خطوات تاريخية في هذه الموازنة".

وأضافت أن الموازنة سوف تكون " وثيقة فعالة من أجل السياسات المهمة والرؤية المستقبلية للحكومة" ولكنها لم تقدم تفاصيل محددة.

ويشار إلى أن الموازنة، التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في يوليو المقبل، سوف تحدد أولويات سياسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيقود حكومة ائتلافية جديدة عقب أن أخفق حزبه بهاراتيا جاناتا في تحقيق أغلبية مطلقة خلال الانتخابات الأخيرة.