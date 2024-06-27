توافد المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية، عقب إعلانها عبر صفحتها الرسمية، فتح أبوابها مجانا لهم للمذاكرة خلال فترات انقطاع الكهرباء، حيث تجاوز العدد 2000 طالب منذ أمس و بداية اليوم الخميس.

وأتاحت مكتبة الإسكندرية قاعات الإطلاع الخاصة بها للطلاب خلال فترة الامتحانات، فيما يشترط لدخول طالب الثانوية العامة المكتبة مجانا للمذاكرة خلال تلك الفترة، تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأشارت المكتبة في بيان لها، أن الأبواب مفتوحة للطلاب طوال فترة الامتحانات يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت، وفي الإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

في السياق ذاته، تم تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.