تركيا: مستعدون للحرب العالمية الثالثة

أفادت وزارة الدفاع التركية، بأن القوات المسلحة التركية تحدث التكتيكات والخطط بانتظام، وفقًا لتقييم التهديدات الأمنية، وهي مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك الحرب العالمية الثالثة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: «تقوم وزارة الدفاع بتقييم دفاعنا وأمننا وتحديث جميع الخطط في ضوء التقييمات الأمنية الحالية، ويمكننا أن نقول بثقة إننا من أكثر الدول استعدادًا».

وأكد المصدر، أن «القوات المسلحة التركية جيش ديناميكي، ويقوم بأنشطة متواصلة في عدد من المناطق»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال المصدر: «فحص جيشنا خططه ولوجستياته، ويشارك أيضًا في أنشطة حفظ السلام في أجزاء كثيرة من العالم، تركيا لا تريد صورة قاتمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن من المهم التأكيد على أن جيشنا مستعد لأي سيناريو».

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.

وقال أردوغان إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها».

وحذر من أن «مخططات نتنياهو، لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة»، مضيفًا: «على العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية».