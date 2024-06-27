وزارة خارجية الأرجنتين تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا

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أدانت وزارة الخارجية في الأرجنتين عبر موقعها الإلكتروني محاولة الانقلاب في بوليفيا من جانب قائد الجيش ضد الرئيس لويس اكري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخارجية الأرجنتينية قالت إن الأرجنتين ترفض" التعبئة غير النظامية لبعض الوحدات من الجيش البوليفي، وأعرب عن دعمه القوى لحكم القانون".

كما أشارت الوزارة إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا.

وقالت الخارجية " الأرجنتين تؤكد دفاعها غير المشروط عن الديمقراطية في المنطقة، وتدين أي محاولة لانتهاكها".

وأضافت" يمكن تغيير الحكومات فقط عبر الانتخابات".

وكان الجيش البوليفي قد احتل الساحة أمام قصر الحكومة في لاباز بعربات مدرعة وحاول اختراق الأبواب فيما يبدو أنها محاولة انقلاب، حسبما أظهرت صور حية بثها التلفزيون البوليفي أمس الأربعاء.

وكتب الرئيس البوليفي لويس أكري على منصة (إكس) بينما كانت الأحداث تتكشف: "ندين التعبئة غير النظامية من قبل بعض وحدات الجيش البوليفي. يجب احترام الديمقراطية".

ذكرت وسائل إعلام بوليفية أن خوان خوسيه زونيجا، القائد العام للجيش البوليفي، اعتقل في أعقاب محاولة انقلاب على ما يبدو.

يشار إلى أن زونيجا، الذي قاد المحاولة الواضحة لاقتحام قصر الحكومة في لاباز، متهم بالإرهاب والتمرد المسلح ضد أمن وسيادة الدولة.