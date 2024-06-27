تركيا تفند مزاعم إسرائيل ضبط سلاح مع فلسطيني بالخليل: مجرد لعبة

دحض مركز مكافحة التضليل التركي، الخميس، صحة صور نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية زعمت فيها أنها ضبطت أسلحة مع معتقلين فلسطينيين بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في بيان، نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أن السلاح الظاهر في الصور التي نشرت تحت عنوان «ضبط سلاح لشخص معتقل في الخليل» ليس حقيقيًا.

وقال المركز: «تبين أن السلاح الذي زعم أنه بندقية في الصورة هو في الواقع لعبة ومعروضة للبيع في العديد من مواقع الألعاب».

وأكد ضرورة عدم إيلاء أهمية للحملة الدعائية التي تقوم بها إسرائيل لإضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة وتضليل الرأي العام العالمي.