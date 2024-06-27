قال العسكري الأمريكي المتقاعد سكوت بينيت، إنه توجه إلى بيلغورود لتسجيل قصف القوات الأوكرانية للمدنيين هناك، وذكر أنه سيقدم لاحقا هذه الأدلة خلال جلسة للكونغرس الأمريكي.

وأشار الضابط الأمريكي المتقاعد، في حديث لمراسل نوفوستي، إلى أنه أمضى عدة أيام في بيلغورود، بما في ذلك يوم 22 يونيو، عندما سمع صوت صفارات الإنذار كل عشرين دقيقة في المدينة معلنة عمل منظومات الدفاع الجوي. وأكد أنه قام بتصوير كل ما شاهده هناك.



وأضاف بينيت، الذي عمل أيضا في وزارة الخارجية الأمريكية خلال رئاسة جورج بوش الابن: "والآن أريد التحدث إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، وتزويدهم بجميع الصور ومقاطع الفيديو التي تثبت جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية. أريد أن أعرض عليهم كيف تقصف القوات الأوكرانية المدارس ورياض الأطفال والمناطق السكنية. أنا ضابط ومسؤوليتي المباشرة هي إيصال الحقيقة للناس".

زار بينيت روسيا لأول مرة، في نوفمبر 2023 لتصوير فيلم وثائقي عن دونباس وذلك برفقة صحفيين روس.

وشملت زيارته دونيتسك وسوليدار وغورلوفكا وماريوبول ومدنا أخرى. وذكر أن الدافع لزيارته، هو الرغبة في تفنيد "الكذب التام من جانب الحكومة الأمريكية بشأن ما يحدث في المنطقة".

وقال: "أدركت أن الولايات المتحدة، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تشارك بشكل أساسي في جرائم حرب ضد المدنيين، لكن المواطنين في بلادي لا يعرفون حقيقة ما يحدث بالفعل، وجميع وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية تكذب صراحة".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.