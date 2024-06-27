السفير حسام زكي: ضرورة توافق اللبنانيون على حلول أولها رئيس الدولة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وقف الحرب في الجنوب اللبناني يمثل أولوية، خصوصا لسكان الجنوب الذين فقدوا الكثير في ظل هذا الدمار الكبير.

وأضاف زكي، خلال حديثه لقناة الحدث، أن تحدي الشغور الرئاسي، الذي يؤثر بالفعل على حسن سير الدولة، يمثل أيضا أولوية متقدمة، حتى أن البعض وصفه بإعتباره المشكلة الأم التي يواجهها لبنان.

وشدد على أن الشغور الرئاسي على مدار عام ونصف أصبح يهدد كيان الدولة و مؤسساتها و أيضا ثقة المواطن في الدولة.

كما أكد السفير زكي أن هذه الأمور جميعها تحتل أولوية في ذهن الجامعة العربية، التي هي في الأساس إنعكاس للإرادة العربية.

واعتبر زكي أن المسألة ليست مسألة مبادرات أو مؤتمرات و إنما هي مسألة سياسية لجميع الفرقاء اللبنانين، بمعنى لابد أن يتوافق اللبنانيون على حلول أولها فيما يخص رئيس الدولة، مؤكدا أن التوافق هنا يعنى أن يكون هناك قدر من التنازل للأخر.

وأكد أن لبنان كتجربة نشيد بها دائما في التعايش، ولكن لكي تستمر لابد لها من إحترام الآخر والعيش معه و هو ما يتطلب قدر من التنازل من الجميع من أجل مصلحة الدولة و من أجل مصلحة هذا التعايش السلمى اللبناني.

وتابع: مما لا شك فيه أن ما يحدث في الجنوب والحرب الدائرة فيه هو مرتبط بحرب غزة، و بالتالي فالأمر يبدو واضحا أنه عندما تتوقف الحرب في قطاع غزة ستتوقف الحرب في الجنوب.