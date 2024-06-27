السفارة الروسية في بيروت توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان

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أوصت السفارة الروسية في بيروت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان، وذلك في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت السفارة في بيان مقتصب، نقله موقع «النشرة» اللبناني: «نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد».

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المجتمع الدولي للفت انتباه إسرائيل إلى مخاطر توسع الصراع وامتداده إلى لبنان.

ونوه في تصريحات خلال منتدى «قراءات بريماكوف»: «هناك مخاطر فعلية لذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك مضار النهج الإسرائيلي المتبع في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط».

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.



