 السفارة الروسية في بيروت توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السفارة الروسية في بيروت توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:21 م

أوصت السفارة الروسية في بيروت، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى لبنان، وذلك في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت السفارة في بيان مقتصب، نقله موقع «النشرة» اللبناني: «نوصي رعايانا بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد».

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المجتمع الدولي للفت انتباه إسرائيل إلى مخاطر توسع الصراع وامتداده إلى لبنان.

ونوه في تصريحات خلال منتدى «قراءات بريماكوف»: «هناك مخاطر فعلية لذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك مضار النهج الإسرائيلي المتبع في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط».

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك