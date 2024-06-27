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ستارمر: تحول فرنسا لليمين لن يؤثر على العلاقات البريطانية الأوروبية

زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر
زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر
د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 4:22 م

قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن النجاح المتوقع لحزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف الذي ترأسه مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع الجاري، لن يكون عقبة أمام قدرة المملكة المتحدة في بناء علاقات أكثر قربا مع أوروبا.  

وقال ستارمر للصحفيين- خلال زيارة على صلة بالانتخابات اليوم الخميس: "من الواضح أننا سنعمل مع من سيكون في السلطة بفرنسا أو أي بلد آخر.. لا أعتقد أن هذا سيحول دون إقامة مجموعة أفضل من علاقات العمل"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

 ومن المتوقع حصول حزب لوبان على أغلب الأصوات في الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد ، مما يعرض الأجندة الأكثر وسطية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخطر. ودعا الرئيس الفرنسي لإجراء الانتخابات بعدما تصدرت أحزاب اليمين الانتخابات الأوروبية التي أجريت الشهر الجاري.  

وفي بريطانيا، من المقرر إجراء الانتخابات العامة في الرابع من تموز/يوليو، حيث من المتوقع حدوث تحول سياسي معاكس. ومن المتوقع أن يصل حزب العمال البريطاني، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، إلى السلطة مطيحا بحزب المحافظين بعد 14 عاما في الحكم.  


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