فرنسا تعتزم الاستحواذ على شركة شبكات الكابلات البحرية التابعة لنوكيا

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أعلنت شركة نوكيا أويج الفنلندية لصناعة الهواتف المحمولة، اليوم الخميس، إن الحكومة الفرنسية تعتزم شراء شركة شبكات الكابلات البحرية التابعة لها.

وقالت نوكيا في بيان صحفي إن الصفقة تضع القيمة المالية لشركة ألكاتل لشبكات الكابلات البحرية، التي اشترتها نوكيا في عام 2016، قدرها 350 مليون يورو (374 مليون دولار).

وتتوقع الدولة الفرنسية دفع نحو مئة مليون يورو من أجل حصة مبدئية نسبتها 80 %، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتشمل القيمة المالية الخاصة بالوحدة كلها، ديون الشركة.

وسوف تحتفظ نوكيا بنسبة 20 % الباقية من أسهم الشركة، وبتمثيل في مجلس الإدارة للمساعدة في عملية الانتقال وبعد ذلك ستشتري الحكومة بقية أسهم نوكيا. ولابد أن تنتهي عملية البيع بحلول أوائل 2025.

وقالت نوكيا إن بيع شركة شبكات الكابلات البحرية من شأنه أن يساعدها في التركيز على الربحية في أعمال البنية التحتية للشبكة الأساسية.



