مذيعة قناة الحدث العربية تبكي أثناء مقابلة مع الأسير الفلسطيني المحرر فادي بكر

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نشرت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو لمذيعتها تهاني الجهني، والتي لم تتمالك نفسها ودخلت في نوبة بكاء أثناء مقابلة مع الأسير الفلسطيني المحرر فادي بكر.

وتحدث بكر، خلال اللقاء، عن التعذيب والتنكيل اللذين يتعرض لهما أسرى غزة في معتقل سيدي تيمان الإسرائيلي.

وأعربت المذيعة في نهاية اللقاء، أن يصل صوت الأسير المحرر إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية، وأن يتلقى دعوة من وسائل الإعلام حتى يروي ما حدث معه ومع زملائه.

ولم تتمكن المذيعة من تمالك مشاعرها بعد نهاية اللقاء ودخلت في نوبة بكاء منعتها مؤقتًا من الاستمرار في تقديم تغطيتها الإخبارية الحية.

وبحسب التقديرات فقد اعتقل الاحتلال أكثر من 4000 فلسطيني في «سدي تيمان»، يعيشون في ظروف مهينة، ويتعرضون للكم والركل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وأجهزة كشف المعادن اليدوية والصدمات الكهربائية أثناء استجوابهم.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أجرت تحقيقًا من داخل المعتقل.

وأفاد مراسل الصحيفة الذي أجرى التحقيق أنه شاهد رجالًا يجلسون في صفوف وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، بينما يراقبهم الجنود من الجانب الآخر من السياج الشبكي ويمنعهم سجانوهم من الوقوف أو النوم.