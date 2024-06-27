الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء غارة استهدفت بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وأطلق النار على المزارعين في بلدة الوزاني.



واستهدف الجيش الاسرائيلي محيط عمل المزارعين في بلدة الوزاني بنحو 5 قذائف مدفعية ورشقات رشاشة من أسلحة حربية متوسطة حيث كان يتواجد 18 مزارعا حالة العناية الالهية دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي السياق، أجرى وزير الزراعة عباس الحاج حسن اتصالات للاطمئنان على صحة المزارعين، مشددا على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعم والوقوف إلى جانب أهالي قرى وبلدات جنوب لبنان التي تتعرض للقصف الاسرائيلي وفي مقدمتهم المزارعين الثابتين في أرضهم.

وأضاف: "كل نفس يتنفسه المزارعين الجنوبين المتواجدين على خط المواجهة انما هو دفاعاً عن كرامة الوطن وكل مواطن داخل حدود الوطن"، متوجه إلى المزارعين قائلا: "صمودكم في أرضكم هو عنوان انتصارنا الحتمي".

هذا وشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات الخيام، وعيتا الشعب، وكفرشوبا.

أما القصف المدفعي فاستهدف بلدات: بنت جبيل، وكونين، وميس الجبل، وشبعا، وكفرشوبا، وعديسة، والخيام، والطيري، وأطراف زبقين وشيحين.