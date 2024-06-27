وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 12 مركزا للتحكم في الطائرات المسيرة بأوكرانيا

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قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، إيفان بيرما، إن القوات الروسية دمرت 12 مركزا للتحكم في الطائرات المسيرة في منطقة مسؤولية المجموعة القتالية.

وأضاف المتحدث أن "أنظمة الدفاع الجوي وأدوات الحرب الإلكترونية دمرت سبع طائرات استطلاع مسيرة قرب مستوطنات فلاديميروفكا وبريوبرازينسكوي وبلوشتشانكا وتورسكوي وكريمينايا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيرما: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 12 مركزا للتحكم في الطائرات المسيرة."

وأضاف أن القوات الروسية قصفت مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات بتروبافلوفكا وستيلماهوفكا وبوغسلافكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفكا.

وأوضح بيرما: "تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من اللواء الهجومي الثالث التابع للجيش الأوكراني قرب منطقة أولجوفكا. وتم تدمير نظامين لإطلاق صواريخ جراد المتعددة وخمس قذائف هاون".

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.