نفذ مسلحون في دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا واحدة من أكثر الهجمات دموية على الجيش منذ سنوات.

وبعد الهجوم الذي وقع في المنطقة الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو صباح الثلاثاء، تم العثور على 47 جثة لجنود نيجيريين، حسبما أكدت مصادر عسكرية ومحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيامي الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إصابة 18 شخصا، 11 منهم في حالة خطيرة. كما فقد العديد من الجنود.

وكانت الحكومة العسكرية في النيجر تحدثت في البداية عن مقتل 21 شخصا على التلفزيون الحكومي.

ووفقا للتقرير، هاجم مقاتلون مدججون بالسلاح على دراجات نارية وعربات مدرعة الموقع على بعد حوالي 80 كيلومترا من العاصمة نيامي.

وتنشط الجماعات في منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي واحدة من أخطر المناطق في العالم، وقد بايعت تنظيمي القاعدة وداعش.



ووفقا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح، قتل ما لا يقل عن 1149 شخصا في سياق العنف السياسي في النيجر في عام 2023، أكثر من ثلثهم من المدنيين. وبحلول نهاية مايو من هذا العام، كان ما لا يقل عن 710 أشخاص قد قتلوا بالفعل.

وساعد الشركاء الدوليون، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، النيجيريين على مكافحة الإرهاب، حتى حدث انقلاب عسكري في النيجر في يوليو 2023.

كما شاركت القوات المسلحة الألمانية في تدريب قوات الأمن في النيجر. ومثل مالي وبوركينا فاسو، تبتعد النيجر الآن بشكل متزايد عن شركائها السابقين، ولا سيما القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وتتجه نحو روسيا.