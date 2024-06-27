 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 3:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 2:40 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 2:40 ص

أسفر قصف للجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة مساء الأربعاء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القصف كان على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال استهدفت منطقة العلمي في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين".

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 37718 قتيلا ،غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة 86377 آخرين، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك