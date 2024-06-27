 جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء الشجاعية والتركمان والتفاح في غزة - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء الشجاعية والتركمان والتفاح في غزة

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 1:06 م

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان قطاع غزة بإخلاء أحياء الشجاعية والتركمان والتفاح، والتوجه جنوبًا إلى شارع صلاح الدين.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والأحياء الجديدة، التركمان والتفاح في بلوكات: 321, 607, 617, 618, 619, 622, 623, 632, 686, 720, 721, 722, 751, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 834, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893 ، من أجل سلامتكم - عليكم الإخلاء بشكل فوري جنوبًا على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية».

واضطرّ آلاف المواطنين الفلسطينيين من سكان حي الشعف والشجاعية صباح اليوم الخميس، إلى النزوح نحو وسط وغرب مدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، شوهد آلاف المواطنين وهم يفرون تحت وقع الغارات والقذائف التي تساقطت حولهم في طريق النزوح.

وأفاد شهود عيان أن دبابات وجرافات عسكرية بدأت بالتقدم شرق الحي بغطاء جوي.


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