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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: أغلبية التايلانديين يدعمون خطة إعادة تصنيف القنب على أنه مخدرات

بانكوك - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:02 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 10:02 ص

أيدت أغلبية المشاركين في استطلاع حكومي خطة البلاد لإعادة تصنيف القنب على أنه مخدرات وذلك لمنع استخدامه لأغراض ترفيهية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة سومساك ثيبسوتين قال إن ما لا يقل عن 80% من المشاركين الـ 111201 أيدوا مشروع خطة لتصنيف الماريجوانا على أنها من "الفئة الخامسة" ابتداء من العام المقبل.

وقد جمعت إدارة الأغذية والأدوية رأي المواطنين في مشروع الخطة في الفترة ما بين 11 و25 يونيو الجاري.

يشار إلى أن تايلاند، أول دولة في آسيا تقوم بإلغاء تجريم استخدام القنب منذ عامين، تبنت سياسة معاكسة مطلع هذا العام عندما أصدر رئيس الوزراء سريثا ثافسين خطوات لقصر استخدام القنب على الأغراض الطبية والصحية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف بشأن التأثيرات الاجتماعية والصحية خاصة على الأطفال والشباب من تدخين الحشيش المنتشر في البلاد.

وقال سومساك في وقت سابق من الشهر إن استخدام القنب لأغراض ترفيهية يلحق الضرر بتطور المخ ويؤدي إلى الاكتئاب والانتحار.


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