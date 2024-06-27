الإعدام لمتهم بخطف طفل والتعدى عليه عنوة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الخميس، "ج.ال.ج"، جامع قمامة، بالإعدام شنقًا، بإجماع الآراء، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بخطف طفل، والاعتداء عليه، وتعريض حياته للخطر.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات مينا البصل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا حول قيام شخص بخطف طفل "بغير رضاه" بأسلوب التحايل، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بخطف المجني عليه، مجهول الهوية، وذلك بطريق التحايل الواقع عليه، بأن عرض عليه التوجه معه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه، فاطمئن له واستجاب لطلبه، وانتقلا سويا إلى المكان، وقام بالتعدي عليه.

وأضافت التحقيقات أنه وبإبلاغ الطفل، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وسؤال شهود العيان، تم تتبع تحركات المتهم، وبضبطه ومواجهته أقر بالحادث، فتم تحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.