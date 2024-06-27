كوريا الجنوبية تدشن صندوقا بقيمة 59ر3 مليار دولار لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي

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أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن الحكومة سوف تدشن صندوقا بقيمة 5 تريليون وون (59ر3 مليار دولار) لتمديد القروض منخفضة الفائدة للشركات التي تقوم بدور رئيسي لضمان استقرار سلاسل الإمداد، كما سوف تقدم حوافز ضريبية لشركات التطوير في التكنولوجيا الرئيسية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا الصندوق يأتي ضمن خطة حكومية شاملة تهدف للعمل على استقرار سلاسل إمداد المواد الخام الرئيسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد التحديات العالمية أمام سلاسل الامداد، خاصة في ظل اعتماد كوريا الجنوبية بقوة على الدول الأجنبية للحصول على الموارد الطبيعية وبعض المواد الخام الرئيسية.

وقد دخل القانون الأساسي للعمل على استقرار سلاسل الامداد حيز التنفيذ اليوم الخميس.

ووفقا للخطة، سوف تحدد الحكومة شركات رائدة تعمل على تنويع قنوات استيراد السلع الصناعية الرئيسية، أو تطوير تكنولوجيا بديلة للحد من الاعتماد على الدول الأجنبية، وتقوم بتزويدها بقروض ميسرة لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وستقوم الحكومة بتفعيل الصندوق الذي تبلغ قيمته 5 تريليون وون ابتداء من النصف الثاني من هذا العام.

كما من المتوقع إتاحة عدة حوافز ضريبية من أجل مشاريع التنمية في التكنولوجيا الاساسية.