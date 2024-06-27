إعادة فتح نفق جوتهارد للسكك الحديدية بسويسرا بالكامل في سبتمبر

بعد أن تسبب خروج قطار عن مساره في نفق "جوتهارد" للسكك الحديدية في سويسرا، في وقوع أضرار جسيمة العام الماضي، من المنتظر أن يصير النفق صالحا للمرور بالكامل من جديد اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، بحسب ما قالته الشركة المشغلة، اليوم الخميس.

وتفيد شركة "إس بي بي" للسكك الحديدية، بأن الإصلاحات القائمة في النفق - الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا، والذي يعد أطول نفق للقطارات في العالم - تسير بشكل جيد.

وكان قطار بضائع خرج عن مساره في النفق، في أغسطس الماضي، مما تسبب في تضرر القضبان والبنية التحتية الأخرى، بما بلغت قيمته 150 مليون فرنك سويسري (167 مليون دولار)، بحسب تقديرات الشركة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ومنذ ذلك الحين، تم تقييد العمليات وتغيير مسار العديد من القطارات على خط فرانكفورت-زيوريخ-ميلانو، ما أدى إلى إضافة ساعة إلى زمن الرحلة بين الجانبين الشمالي والجنوبي لجبال الألب.

ومن المتوقع الآن أن تتم استعادة العمليات بشكل كامل، اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل.