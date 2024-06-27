وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بما في ذلك بالقرب من موسكو، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي على منشآت في روسيا باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة فوق منطقة تفير، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بيلجورود."

يتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.