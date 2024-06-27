 وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 11:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:41 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بما في ذلك بالقرب من موسكو، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي على منشآت في روسيا باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة فوق منطقة تفير، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة بيلجورود."

يتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك