نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الخميس، عن أبوحمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قوله إن كتيبة جنين فجرت، ليلة أمسن آليتين عسكريتين في كمين مركب بمنطقة مرج بن عامر شمال المدينة.

وأضاف: "فجرنا أكثر من 6 عبوات ناسفة واشتبكنا مع العدو في مناطق عدة في جنين ومخيمها لأكثر من 8 ساعات متواصلة".

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت موقع صوفا العسكري شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهبوط الطيران المروحي في مكان الاستهداف لإخلاء القتلى والجرحى.

كما أعلنت الكتائب "قنص جندي صهيوني في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".



