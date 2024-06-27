المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يحذر الفلسطينيين من اتصالات كاذبة تدعوهم للعودة إلى منازلهم في الشمال

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الفلسطينيين من اتصالات وصفها بـ"المريبة وغير الموثوقة" يتم من خلالها حثهم على العودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال داعيا لأخذ أقصى درجات الحيطة.

وجاء في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي: "نحذر أبناء شعبنا الفلسطيني من اتصالات مريبة يقال إن الاحتلال يدعو خلالها عائلات إلى العودة لمنازلهم في الشمال".



وحذر المكتب من أن "بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا موضوعا يتعلق باتصالات قالوا إن الاحتلال الإسرائيلي أجراها مع بعض العائلات عبر أسطوانات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة إلى منازلهم بمحافظتي غزة والشمال عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه جيش الاحتلال على شارع الرشيد/البحر في ساعات المساء".

وأضاف المكتب: "إننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى الحذر الشديد من هذه الاتصالات المريبة وغير الموثوقة، وندعوهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة، حيث تكررت قبل ذلك جرائم ارتكبها الاحتلال بحق العديد من أبناء شعبنا حاولوا في مرات مشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال؛ حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم وأوقع بين صفوفهم العديد من الشهداء والجرحى.. فالحذر الحذر، وحفظ الله شعبنا الفلسطيني العظيم من كل مكروه".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الشائعات عن سماح قوات جيش الدفاع بعودة الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة كاذبة، وعارية عن الصحة".

وأكد أن "جيش الدفاع لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (البحر)".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر يوم الأربعاء، حيث سقط 60 قتيلا و140 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة القتلى "جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ264 على قطاع غزة، ارتفعت إلى 37718 شهيدا و86377 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".