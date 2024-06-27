كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن روسية

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على أربع سفن روسية شاركت في شحن النفط إلى كوريا الشمالية، بحسب ما ورد في بيان أرسلته وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني، اليوم الخميس.

كما فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أيضا على شركتي الشحن الروسيتين – /ترانسمورفلوت إل إل جي/ و/إم ليزنج إل إل سي/ - بسبب نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك، بشكل منفصل، في مؤتمر صحفي دوري إن بلاده تحذر روسيا من ارتكاب الأخطاء، لئلا يؤدي ذلك إلى عواقب لا يمكن الرجعة فيها تخص العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا.



