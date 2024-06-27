حماس: الطوفان غيَّر المشهد الإقليمي والدولي ولا يصّح أن يغيب تأثيره عن ترتيب البيت الفلسطيني

أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج اليوم الأربعاء أن السيناريو الأقرب للتحقق هو انهيار الكيان الإسرائيلي وتفككه وفقدانه لمبررات وجوده، وربما رفع اليد الدولية عنه وفقدانه لقيمته الاستراتيجية كأداة استعمارية وتطويع للمنطقة وتحقيق للمصالح الغربية.

ووفقا للموقع الرسمي لحركة حماس،قال مشعل في حديثه خلال الندوة العلمية “معركة طوفان الأقصى وانعكاساتها على ترتيب البيت الفلسطيني”، التي نظمها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أشار إلى "أن المفاهيم بدأت تتغير حتى على صعيد الشارع الدولي والشارع الإنساني في أوروبا وأمريكا"

وقال إن البيت الفلسطيني واجب واستحقاق في جميع الأحوال، في طوفان الاقصى وقبله وبعده، وليس أمرًا استجد، لكنه بعد الطوفان أصبح ضرورة وحتمية، ولا يستطيع أحد أن يحتكر القرار الفلسطيني، أو أن يصادر المؤسسات الفلسطينية".