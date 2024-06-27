 الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل وقاسي - بوابة الشروق
الخميس 27 يونيو 2024 9:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل وقاسي

وكالات
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 9:15 ص

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الخميس، إن وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"، داعياً إلى فتح "جميع نقاط العبور" إلى القطاع.

وأضاف جريفيث، خلال تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، أن الأرقام "لا تزال تظهر وضعاً قاسياً بشكل مدهش (داخل قطاع غزة)"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد "لا يزال غير محتمل".

وأكد جريفيث ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية".

وأضاف جريفيث: "مازلنا نريد وقف إطلاق النار، والذي بدونه لن يكون الناس في أمان


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك