الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل وقاسي

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، الخميس، إن وضع الأمن الغذائي في غزة "لا يحتمل"، داعياً إلى فتح "جميع نقاط العبور" إلى القطاع.

وأضاف جريفيث، خلال تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة، أن الأرقام "لا تزال تظهر وضعاً قاسياً بشكل مدهش (داخل قطاع غزة)"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى أن الحديث عن نحو نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد "لا يزال غير محتمل".

وأكد جريفيث ضرورة "فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة قوافل المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية".

وأضاف جريفيث: "مازلنا نريد وقف إطلاق النار، والذي بدونه لن يكون الناس في أمان