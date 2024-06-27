صحة الشرقية تناقش أعمال تطوير شبكة المياه ببعض منافذها

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام الشركة بالزقازيق، وترأس الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة.

شهد الاجتماع حضور المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندسة إيمان رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالشرقية، وأعضاء الجمعية العمومية والقطاع المالي بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة الموازنة التقديرية الجديدة للشركة للعام المالي الجديد، كما تمت مناقشة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما تم خلال الجلسة اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي الجديد، وضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، كما تم مناقشة الملاحظات المستقبلية للموازنة المالية، ومناقشة تحديد كمية المياه المستهدف انتاجها من كل محطة على حدة مع إعداد برنامج زمني شهرياً للكميات المتوقع إنتاجها لكل محطة، ومناقشة طرق تقدير قيمة الطاقة المتاحة والطاقة القصوي لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقدير حاجة كميات المياه الفاقدة وأي كميات غير مستغلة.

كما ناقش وكيل الوزارة، مع رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالشرقية، أعمال تطوير شبكة المياه ببعض منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير مياه شرب نقية لكل الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وما يقتضي ذلك من إقامة شبكات ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي.