انسحاب المرشح الإيراني أمير حسين هاشمي من السباق الرئاسي

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أعلن مرشح رئاسي إيراني انسحابه من السباق الرئاسي من أجل توحيد الدعم بين الناخبين المتشددين الذين سيتوجهون لمراكز الاقتراع غدا الجمعة.

وبانسحاب السياسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، يتبقى خمسة منافسين في الانتخابات التي تجرى لاختيار من سيخلف إبراهيم رئيسي، الذي توفى في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

وكان قاضي زاده من نواب رئيسي ورئيس مؤسسة شئون الشهداء والمحاربين القدامى. وينتمى قاضي زاده لجبهة استقرار الثورة الإسلامية، وهو فصيل سياسي موالي للقيادة المتشددة لإيران.

وأعلن قاضي زاده عن قراره عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء. وحث الآخرين الذين يتبنون نفس التوجه السياسي لحذو حذوه من أجل دعم الوحدة حول مرشح متشدد واحد.