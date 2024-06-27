فرنسا تعرب عن قلقها حيال الوضع بين لبنان وإسرائيل وتدعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الحدود مع إسرائيل بشكل كبير.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها «ستظل ملتزمة التزامًا كاملًا بمنع أي خطر للتصعيد على الخط الأزرق، وتعزيز الحل الدبلوماسي».

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان بشكل شبه يومي، وذلك منذ عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.