فصل الكهرباء لمدة 6 ساعات عن قطاعات مختلفة بمدينة العاشر من رمضان

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن فصل الكهرباء لمدة 6 ساعات عن قطاعات مختلف في المدينة؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح جهاز العاشر من رمضان، في بيان اليوم، أن أعمال فصل الكهرباء تأتي ضمن برنامج صيانة محطات الكهرباء جهد 66 / 11 كيلو فولت بالمدينة، حيث يتم فصل الكهرباء لمدة 6 ساعات عن قطاعات مختلفة.

وسيتم فصل الكهرباء عن محطة محولات العاشر 5 جهد 66 / 11 كيلو فولت (قطاعات 1 - 2 - 5) يوم الجمعة 5 يوليو 2024، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عن مناطق: (المنطقة الصناعية B3 - الحي الأول - الحي الثاني - الحي الخامس - الحي السادس - الحي الرابع عشر - الحي التاسع - الحي العاشر - الحي الثالث عشر).

ويتم فصل الكهرباء عن محطة محولات العاشر 8 جهد 66 / 11 كيلو فولت (قطاعات 1 - 2 - 3 - 4) يوم الجمعة 12 يوليو 2024، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عن مناطق: (المنطقة الصناعية A1 - المنطقة الصناعية A2 - المنطقة الصناعية A5 - منطقة شرق A6).

وفصل منطقة محولات شرق العاشر جهد 66 / 11 كيلو فولت (قطاعات 1 - 2 - 3 - 4) يوم الجمعة 26 يوليو 2024، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عن مناطق: (المنطقة الصناعية B2 - المنطقة الصناعية C2 - المنطقة الصناعية C4 - منطقة الأردنية - الحي الثالث - الحي الرابع - مصنع مصر للكباسات)، في إشارة إلى أنه قد تم إخطار المصانع والأحمال الحرجة بمواعيد الفصل