حرس الحدود الأوكراني يمنع 20 مجندا من الهروب

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تمكن حرس الحدود الأوكراني، من منع 20 مجندا من مغادرة البلاد التي مزقتها الحرب.

وأعلنت السلطات، اليوم الخميس، احتجاز المجموعة قرب قرية كيلمنتسي الواقعة على الحدود مع مولدوفا في منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا.

وجاء المجندون من مناطق متفرقة من البلاد وكانوا يعتزمون الهروب على الأقدام تحت جنح الظلام عبر المنطقة الخضراء الحدودية.

وترددت أنباء عن تقاضي الذين كانوا يساعدون أؤلئك المجندين على الهروب، نحو 12 ألف يورو (12860 دولارا) عن الشخص الواحد.

وتعطي الأحكام العرفية الجيش المزيد من الحقوق. ولا يسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.