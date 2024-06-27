 كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 5 صواريخ و23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 5 صواريخ و23 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف - د ب أ
نشر في: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 27 يونيو 2024 - 12:21 م

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية هجوما على أوكرانيا باستخدام صواريخ أطلقت من الجو والبحر، مسيرات هجومية طراز "شاهد".

وأضاف أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 23 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال أوليشوك إن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ من طرازات مختلفة و23 طائرة مسيرة.

وأوضح أوليشوك أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت ما مجموعه 28 صاروخا وطائرة مسيرة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

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