تقرير بريطاني: إسرائيل تنشئ منطقة عازلة بعرض 5 كيلومترات في لبنان

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وذلك فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإنشاء "منطقة عازلة" في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهجمات التي شنها في الأشهر الأخيرة جعلت المنطقة القريبة من الحدود مع إسرائيل غير صالحة للسكن، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وتظهر المعلومات التي جمعتها الصحيفة أنه بينما كانت المفاوضات الدبلوماسية مستمرة، استخدم جيش الاحتلال القوة لإنشاء واقع على الأرض، مشيرة إلى أن الاستخدام شبه اليومي للقصف المدفعي، و الفسفور الأبيض الكيماوي الحارق جعل شريطا يمتد على مسافة خمسة كيلومترات من الخط الأزرق غير صالح للعيش.

وأضافت الصحيفة أن الأضرار التي لحقت بالمباني، وتدمير البيئة، والأضرار الاقتصادية، خلفت شريطاً على الأرض في حالة تشبه "المنطقة العازلة" التي تسعى إسرائيل إلى إقامتها في لبنان، مضيفة: "لم يبق سوى حفنة من المدنيين. والمباني فارغة والعديد منها دمر بالكامل".

من جانبه، قال مسئول بارز في جيش الاحتلال تعليقا على تقرير "فايننشال تايمز"، إن "هذه ليست منطقة عازلة"، حسب قوله: "نريد فقط دفع حزب الله إلى الخلف".

وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر في الحكومة الأمريكية، قوله إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة واشنطن، لم تتوقف ومستمرة هذه الأيام.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تقترح انسحاب حزب الله إلى عمق 7 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ودخول الجيش اللبناني إلى الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله، وتوسيع قوة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام في لبنان.

وقالت السلطات في جنوب لبنان أن أكثر من 3000 مبنى قد دمرت بالكامل بسبب الغارات الإسرائيلية.