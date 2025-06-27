برنامج الأغذية العالمي يحذر: واحد من كل 5 أفغان يعاني من الجوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن واحدا من كل 5 أفغان يعاني من الجوع، داعيا إلى تقديم مساعدات عاجلة لمنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفغانستان.

وأثار برنامج الأغذية العالمي مخاوف بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان.

وفي بيان صدر أمس الخميس، أكد البرنامج على الحاجة الملحة للدعم الإنساني، لاسيما في المناطق الحدودية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر البرنامج في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إن آلاف الأسر الأفغانية، يتم إجبارها على العودة إلى أفغانستان من إيران يوميا.

وتشكل تلك العودة القسرية ضغوطا هائلة على المجتمعات المحلية والوكالات الإنسانية التي تعمل على طول الحدود الأفغانية الإيرانية.

ولتلبية الاحتياجات العاجلة، يقدم البرنامج مساعدات طارئة عند المعابر الحدودية. غير أن البرنامج حذر من الدعم المستمر مرهون بتأمين تمويل إضافي.

وفي الوقت الحالي، يحتاج البرنامج 25 مليون دولار على الأقل في صورة مساعدات عاجلة للإبقاء على جهود الإغاثة في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان وضعا اقتصاديا صعبا منذ استيلاء طالبان على الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية والدولية في أغسطس عام 2021.

وبحسب الأمم المتحدة فإن 4ر24 مليون شخص يمثلون حوالي 60% من سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للحصول على الاحتياجات الأساسية.