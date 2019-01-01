 أوربان يتعهد بمحاربة الديمقراطية الليبرالية في تحد لقيم الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوربان يتعهد بمحاربة الديمقراطية الليبرالية في تحد لقيم الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 10:06 م | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 10:06 م

تعهد رئيس الوزراء المجري ، فيكتور أوربان، بأن يكون التصدي للديمقراطية الليبرالية مشروعه السياسي الرئيسي للأعوام الـ 15 القادمة، وذلك في تحدٍ لقيم الاتحاد الأوروبي.

وأكد أوربان، الذي يدافع عن القومية الأوروبية، التزامه اليوم السبت بما وصفه بـ"الديمقراطية غير الليبرالية"، أو بشكل أساسي الدفاع عن "الحرية المسيحية"، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

يشار إلى أن رئيس الوزراء لا يسيطر على البرلمان فقط ولكن معظم المؤسسات المستقلة في المجر.

وتستقبل المجر مليارات اليوروات من التكتل الأوروبي وترفض بشدة وضع شروط على سبل إنفاقها.

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