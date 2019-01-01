 الهند تطالب إيران بالإفراج عن 3 هنود متبقين من طاقم ناقلة النفط «إم. تي. رياح» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تطالب إيران بالإفراج عن 3 هنود متبقين من طاقم ناقلة النفط «إم. تي. رياح»

أ ش أ
نشر فى : السبت 27 يوليه 2019 - 10:41 ص | آخر تحديث : السبت 27 يوليه 2019 - 10:41 ص

طالبت وزارة الشئون الخارجية الهندية -اليوم السبت- السلطات الإيرانية بالإفراج عن الثلاثة هنود المتبقين من طاقم ناقلة النفط "إم. تي. رياح" المكون من 12 هنديا والتي احتجزها خفر السواحل الإيرانية في مضيق "هرمز" في الـ13 من يوليو الجاري.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إن إيران أفرجت -أمس الجمعة- عن 9 هنود طاقم الناقلة النفطية التي اتهمتها بتهريب النفط، بينما لا يزال غير معروف السبب وراء استمرار احتجاز الثلاثة المتبقين.

يذكر أن إيران احتجزت خلال الفترة الأخيرة عشرات الهنود الذين كانوا ضمن طواقم ناقلات نفطية احتجزتها طهران في مضيق "هرمز" في ظل تصاعد أوضاع التوتر بينها وبين الغرب، كما لا يزال 18 هنديا من طاقم سفينة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا قيد الاحتجاز منذ 19 يوليو الجاري.

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