العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائهما في أبوظبي، السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن والإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه جرى خلال اللقاء تأكيد الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على دعمها للأردن.

من جهته، أكد محمد بن زايد متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الأردن والإمارات، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني ضرورة إنهاء الصراع (الفلسطيني - الإسرائيلي) استنادا على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.