لافروف: لا يمكن حل الأزمة الفنزويلية بتوجيه تهديدات إلى حكومة كراكاس

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السبت، أن الأزمة السياسية في فنزويلا لا يمكن حلها إلا عبر حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة هناك، بعيدا عن لغة التهديدات تجاه سلطات البلاد.

وقال لافروف - خلال محادثات أجراها مع نظيرته في جمهورية سورينام، إلديز بولاك بيجلي، في مدينة باراماريبو، وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نحن وأصدقاؤنا في سورينام على قناعة بأن الأزمة في فنزويلا لا يمكن تسويتها إلا بواسطة حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، بعيدا عن طرح أي شروط مسبقة، ناهيك عن توجيه تهديدات مختلفة تجاه كاراكاس تُسمع من بعض العواصم".

ويقوم لافروف، بأول زيارة لسورينام، حيث أجرى محادثات مع وزيرة الخارجية والرئيس ونائبه، وقال لافروف - في استعراض لنتائج زيارته إلى سورينام - "استعرضنا الآفاق في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية. في اللقاءات، جرى تقديم مقترحات محددة حول كيفية التحرك في مجالات التعاون ذات الصلة، ووضعنا هذه المقترحات قيد الدراسة، آمل بزيارة مثمرة لوفد دوائر الأعمال من سورينام، وممثلي الإدارات الحكومية في روسيا".

وتابع لافروف: "لدينا مصلحة مشتركة في بناء التعاون، بما في ذلك الحوار السياسي بين أعضاء المجتمع الكاريبي وروسيا. يهتم زملاؤنا، مع أعضاء المجتمع الكاريبي الآخرين، باستئناف ممارسة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية ... لدينا مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا الإقليمية، بما في ذلك حول الأزمة المحيطة بفنزويلا، والتي نحن مقتنعون، مثل أصدقائنا السوريناميين، يمكن حلها بشكل حصري من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة، دون أي شروط مسبقة".