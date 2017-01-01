نعى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، قائلًا: «الراحل كان يساند بلادنا وتبادلنا وجهات النظر في الفترة الأخيرة، وكان عونا لنا».

وأضاف في كلمته خلال تأبين الرئيس الراحل، اليوم السبت بقصر قرطاج، أن الرئيس الراحل وقف إلى جانب الجزائر في محنتها الأخيرة، متابعًا: «وجدنا في ذلك الرجل الحريص على معرفة أدق المسائل وتبادل وجهات النظر أنه رجل مدافع عن الحق والعدالة، ويعمل على بناء وطنه والدفاع عنه».

وأوضح أن الجميع متواجد في هذا اليوم الجلل يحمل الاحترام والتقدير للرئيس التونسي الراحل، متمنيًا لعائلته والشعب التونسي الصبر لتجاوز هذه المحنة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أول أمس الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد