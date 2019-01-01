قادة العالم يؤبنون الرئيس التونسي الراحل «السبسي»: خسارة لكل محبي السلام

بدأت، اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة.

ووافت المنية السبسي أول أمس الخميس في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما، حيث يدفن بمقبرة الزلاج التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن القصر الرئاسي.

وأعلنت الرئاسة عن حضور عدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لتشييع السبسي إلى مثواه الأخير.

وألقى عدد من الحاضرين كلمات تأبينية أشادوا فيها بالراحل السبسي.

وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر -في كلمته خلال مراسم تشييع جنازة السبسسي- إن الراحل السبسي نجح في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار البلاد.

وقال الناصر إن الراحل العظيم كان مهندس الوفاق الوطني ومناصرا لوحدة الصف الوطني المبني على الحوار، وأشار إلى أنه كان حريصا على إنجاح الخيار الديمقراطي. ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادا على الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، في كلمته، أن رحيل السبسي خسارة ليس للعائلة وتونس فقط بل للجزائر والعرب وكل محبي السلام في العالم.

وأشار إلى أنه رأى في الفقيد الرجل المدافع عن الحق والعدالة، الحريص على معرفة أدق التفاصيل.

وتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الراحل القايد السبسي -في كلمة تأبينية- مشيدا بتاريخه وإسهاماته الوطنية، وقال إنه هو الذي حمى تونس واستقرارها وديمقراطيتها في أصعب الظروف، مشيرا إلى أن رحلة العودة الفلسطينية بدأت من تونس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، أن حياة السبسي شكلت نموذجا للإصرار والتحدي حيث امتلك شخصية ذات ملامح، مشيرا إلى أنه أفنى حياته في سبيل خدمة شعبه ووطنه.

وشدد السراج على أن السبسي شكل رمزا ونموذجا لوجه تونس الحضاري.

وقال رئيس البرتغال إن الراحل السبسي غير التاريخ، فيما أضاف فيليب السادس ملك إسبانيا أن بلاده تقف إلى جانب تونس في هذا الظرف العصيب، ولافتا إلى أنه "سنواصل العمل معا من أجل أن نجعل من فضاء البحر المتوسط، فضاء سلام وحوار وازدهار واستقرار".

وأكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن الرئيس الراحل قايد السبسي كان مناضلا وعظيما لديه قدرة على الاقناع، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير من الحكمة.

وقال: "أود التعبير عن مناخ الطمأنينة في تونس رغم أجواء الحزن التي تخيم على البلاد".

وأضاف ماكرون أن الرئيس الراحل السبسي تحمل من أجل بلاده الكثير فكان من المتحمسين بشجاعة أن تكون تونس متسامحة، مشيرا إلى أن الشعب التونسي سيعترف بما قدمه وسيعمل على استكمال مسيرته بأن تكون تونس منفتحة متسامحة.

وبرحيل السبسي، الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2014 في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة تعرفها تونس، تودع تونس أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخها منذ بناء الدولة الوطنية الذي كان أحد بناتها، عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.

وشارك في تشييع الجنازة كبار رجال الدولة التونسية وعدد من قادة زعماء الدول العربية والأجنبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في تونس.

ومن أبرز الحضور: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس البرتغال، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج.